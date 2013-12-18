Интернет магазин на базе OpenCart

Требуется только программирование. Верстка и дизайн не нужны.

Т.е. берете готовый движок с шаблонным дизайном и подключаете с помощью плагинов или программируете следующий функционал:

1) Экспорт импорт товаров из 1с.

2) Синхронизация товаров с базой в 1С (цена, наличие).

3) Пакетная загрузка фотографий к товарам. Т.е. выбрать сразу 1000 фотографий и загрузить. У каждого товара уникальный артикул, название фотографий полностью совпадает с артиклом товара.

4) Заказ должен приходить на почту в CSV формате, как клиенту, так и админу.