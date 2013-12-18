Убрать вирус на сайте Wordpress

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Закрыт8 заявок316 просмотров

Приветствую. Имеется сайт на wordpress, был размещен на тестовом домене для доработок. Сразу же после размещения началось заражение. На данный момент вписывается мобильный редирект в файл htaccess. После удаление появляется снова в этот же день или на следующий.

Прошу помощи. Оплата по прошествии 2 дней, если не будет заражения снова.

WordPress
11 лет назад
Hassi
37 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 минут назад
11 лет назад
$8
1 день
Сотрудничеством не доволен. Опишу все, как было. Задача была: удалить вирус в файле htaccess и предотвратить его постоянное заражение, что и было описано в задании. Исполнитель нашел вирус (в файле htaccess) и через 10 минут после нахождения отписался, что все вылечено. В течении часа, данные файл был заражен снова. Исполнитель начал искать. Перенес сайт на свой сервер, и отписался, что на его сервере все нормально. Проблема - хостер. Я обратился к хостеру, там сказали, что проблемы у них нет, заражение идет с сайта, и добавили, что, "на хостинге нет возможности изменять файлы с других аккаунтов, т.е если даже и есть на других сайта, у других пользователей вирусы и шеллы, они не могу изменить Ваши файлы". Написал исполнителю, что хостер ответил, с их стороны все нормально. Посоветовал обновить движок. Далее привожу часть переписки web_serg | 20.12.2013 в 14:14 Надо попробовать обночить движок Hassi | вчера в 14:17 А Вы можете обновить? web_serg | вчера в 14:17 Да я не особо в них шарю… Думаю, комментарии излишни... Далее стал настаивать, что проблема в хостере, и цитирую: "Вообщем тут выход один — сменить хостинг." Работу оплатил, т.к считаю что любой труд нужно оплачивать. В итоге: Пришлось обратиться к другому исполнителю, который нашел шелл на сайте и исправил проблему буквально за несколько часов.
Заказчик не знает чего конкретно хочет, после заключения сделки за 8$ потом оказалось, что он хочет не только полечить вирусы, но и обновить движок, сделать защиту и т.п... НЕ РЕКОМЕНДУЮ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! Если Вы не сделаете всего, что он потом добавит к тому что было в проекте, он Вам напишет отрицательный отзыв как сделал мне! НЕ РЕКОМЕНДУЮ! Не закончив общение, не расставив все точки над и он просто взял и написал мне отрицательный отзыв! Ему конечно же все равно как себя вести он в сервисе новичок и в любой момент может сделать кому-то гадость и уйти отсюда! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИ ОШИБКИ!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 минут назад
11 лет назад

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