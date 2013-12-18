Требуется доработать оформление заказа в 1с-Bitrix
Убрать вирус на сайте Wordpress
Приветствую. Имеется сайт на wordpress, был размещен на тестовом домене для доработок. Сразу же после размещения началось заражение. На данный момент вписывается мобильный редирект в файл htaccess. После удаление появляется снова в этот же день или на следующий.
Прошу помощи. Оплата по прошествии 2 дней, если не будет заражения снова.
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