Убрать вирус на сайте Wordpress

Сотрудничеством не доволен. Опишу все, как было. Задача была: удалить вирус в файле htaccess и предотвратить его постоянное заражение, что и было описано в задании. Исполнитель нашел вирус (в файле htaccess) и через 10 минут после нахождения отписался, что все вылечено. В течении часа, данные файл был заражен снова. Исполнитель начал искать. Перенес сайт на свой сервер, и отписался, что на его сервере все нормально. Проблема - хостер. Я обратился к хостеру, там сказали, что проблемы у них нет, заражение идет с сайта, и добавили, что, "на хостинге нет возможности изменять файлы с других аккаунтов, т.е если даже и есть на других сайта, у других пользователей вирусы и шеллы, они не могу изменить Ваши файлы". Написал исполнителю, что хостер ответил, с их стороны все нормально. Посоветовал обновить движок. Далее привожу часть переписки web_serg | 20.12.2013 в 14:14 Надо попробовать обночить движок Hassi | вчера в 14:17 А Вы можете обновить? web_serg | вчера в 14:17 Да я не особо в них шарю… Думаю, комментарии излишни... Далее стал настаивать, что проблема в хостере, и цитирую: "Вообщем тут выход один — сменить хостинг." Работу оплатил, т.к считаю что любой труд нужно оплачивать. В итоге: Пришлось обратиться к другому исполнителю, который нашел шелл на сайте и исправил проблему буквально за несколько часов.