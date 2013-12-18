Чистка сайта от вирусов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок136 просмотров

Добрый день.

Необходимо:

1. определить место взлома

2. восстановить файлы

3. настроить права

4. дать гарантии

11 лет назад
Roland777
Евгений 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров