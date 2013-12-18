Нужен программист который сможет сделать не большие правки в wordpress теме. Всего 7 пунктов. Файл с полным ТЗ прикреплен. Возможно дальнейшее сотрудничество Срок 3 дня.
Чистка сайта от вирусов
Добрый день.
Необходимо:
1. определить место взлома
2. восстановить файлы
3. настроить права
4. дать гарантии
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Всем привет. Есть такой плагин https://github.com/harvesthq/chosen/ Нужно сделать, чтобы селекты вверх раскрывались.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый вечер, есть торрент трекер движок TBDev, и хотелось бы прикрутить к сайту Метатеги с DLE. То есть при добавлении новости - раздачи сделать дополнительные поля для ввода мета тегов вручную, которые бы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Создателям archimagos.ru требуется сценарист/ копирайтер/ геймдизайнер. Для создания большого экономического проекта с выводом. Эталоном нашего проекта является "Эпоха клонов". Наш проект схож с ними по представлению.Закрыт11 лет назад
Требуется написать скрипт для усреднения данных экспериментов, занося итоговые данные в отдельную таблицу: Исходная таблица: id- id month - месяц от 1 до 12 day - день - от 1 до ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $400
Здравствуйте, Требуется создать Bitcoints обменник (Аукцион) на основе HTML шаблона. Пример работы: Человек регистрируется выбирает на какую валюту он хочет обменять Bitcoints и ему пишут другие участники системы предложения по обмену. И наоборот. ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
версия магазина 1.63 нужно вывести в накладную дополнительное поле "Артикул" желательно опыт подобной работы сроки? стоимость? спасибоЗакрыт11 лет назад
Скрипт PHP по отправке AT команд на USB модем. Что данно: Есть ноутбук с виндовс и установленным денвером. Есть Юсб модемчик от билайна который садиться по данным системы на ...Закрыт11 лет назад