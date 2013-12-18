Поправить js-плагин

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Всем привет.

Есть такой плагин https://github.com/harvesthq/chosen/

Нужно сделать, чтобы селекты вверх раскрывались.

JavaScript
11 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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