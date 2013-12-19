Требуется написать скрипт, подобный как на сайте http://newobkom.com.ua/ (нам флеш не нужен, нужны скрипты) 1. кликнув на дом - выпадает окно 2. наведение, клик по этажу - показывается планировка ...
Нужны услуги программиста OpenCart
В поисках очень хорошего программиста OpenCart MaxyStore Version 1.5.4.1
Нужно примерно следующее.
-Настройка магазина после переноса на другой сервер (взаимодействие с администратором сервера)
-Работа над устранением ошибок в скрипте сайта.
-Работа над юзабилити
-Ускорение работы сайта
Возможно долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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