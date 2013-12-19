Нужны услуги программиста OpenCart

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок187 просмотров

В поисках очень хорошего программиста OpenCart MaxyStore Version 1.5.4.1

Нужно примерно следующее.

-Настройка магазина после переноса на другой сервер (взаимодействие с администратором сервера)

-Работа над устранением ошибок в скрипте сайта.

-Работа над юзабилити

-Ускорение работы сайта

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Opencart
11 лет назад
Aleksandrfs
Александр 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров