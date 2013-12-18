Требуется немного изменить верстку, 1. Подвинуть блоки, добавить, убрать. (добавить шапку сайту ) 2. Добавить слайдер, фотогалерею на главную страницу с фото из новостей сайта. ...
Нужен толковый програмист OpenCart
Нужен толковый программист OpenCart «Сборка MaxyStore Version 1.5.4.1»
Заявки фрилансеров
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