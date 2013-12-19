Парсинг 2gis.ru

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Уважаемые Коллеги,

Собрать данные о компаниях (регион и отрасли в приложении) с сайта 2gis.

Результат в формате csv.

В заявке прошу указать сроки работ.

11 лет назад
company55
Петр 
47 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров