Блюда дня - это сервис бесплатной доставки блюд по специальным ценам. Сервис предоставляет каталог различных блюд от ресторанов. Основной идеей сервиса являются правила: • 1 ресторан – 1 блюдо. • Обязательная бесплатная доставка на ...
Парсинг 2gis.ru
Уважаемые Коллеги,
Собрать данные о компаниях (регион и отрасли в приложении) с сайта 2gis.
Результат в формате csv.
В заявке прошу указать сроки работ.
Заявки фрилансеров
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