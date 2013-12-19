Сайт сервис "Блюдо дня" на Netcat

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок159 просмотров

Блюда дня - это сервис бесплатной доставки блюд по специальным ценам. Сервис предоставляет каталог различных блюд от ресторанов. Основной идеей сервиса являются правила:

• 1 ресторан – 1 блюдо.

• Обязательная бесплатная доставка на одной или более улиц.

Авторизованный пользователь выбирает понравившиеся блюда в корзину и оформляет заказ. Каждый день все блюда меняются.

Верстка есть, сайт нужно сделать на Netcat.

11 лет назад
web-symmetria
Надежда 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kashey44
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$500
14 дней
Сделал, часть работы, и пропал. На связь так и не вышел.
Хороший заказчик, начали работать, задачи четкие и понятные. Жаль не закончили работу из-за форс-мажорных обстоятельств с моей стороны

Заявки фрилансеров

kashey44
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад