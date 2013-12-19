Сайт сервис "Блюдо дня" на Netcat

Блюда дня - это сервис бесплатной доставки блюд по специальным ценам. Сервис предоставляет каталог различных блюд от ресторанов. Основной идеей сервиса являются правила:

• 1 ресторан – 1 блюдо.

• Обязательная бесплатная доставка на одной или более улиц.

Авторизованный пользователь выбирает понравившиеся блюда в корзину и оформляет заказ. Каждый день все блюда меняются.

Верстка есть, сайт нужно сделать на Netcat.