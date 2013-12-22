Php скрипт выполнения поиска в Xing

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Завершен3 заявки138 просмотров

Есть php скрипт, выполняющий с помощью curl логин в Xing и заход на страницу поиска. Необходимо доработать его функционал подгрузкой страницы с результатами поиска.

Поиск может осуществляться вызовом ссылки xing. com/app/search? и далее идет набор необходимых параметров. Решенной будет считаться задача, срабатывающая хотя бы на одно поле формы поиска (например, keywords).

Проблема заключается в том, что результаты подгружаются (предположительно) ajax-ом и обычный способ загрузки страниц тут не срабатывает. Её и нужно решить.

Имеющийся скрипт вышлю каждому оставившему заявку. Задача должна быть выполнена оперативно, предпочтение отдам тому, кто сможет решить ее в ближайшее же время.

Просьба сразу писать сроки и стоимость, и только тем, кто понимает проблему и возможные способы ее решения.

AJAXPHP
11 лет назад
kandreyv
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

izimodo
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Артем отлично справился с головоломностью задачи, за что ему отдельное спасибо!
Все отлично. Корректен в общении, никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

izimodo
Артем 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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