Простой парсер новостей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки133 просмотра

Нужна простая программа, которая бы парсила новости с сайтов банков. Выгрузка данных должна осуществляться двумя путями:

1) через rss-ленту

2) если на сайте банка нету рсс-ленты, то последние новости должны "подгружаться" из исходника (дата, время, тайтл)

Т.е. функционал программы такой:

1) Возможность добавления/удаления урлов на рсс-ленты сайтов или просто ссылок на рубрику с новостями.

2) Автоматическая проверка обновлений новостей с определнным интервалом (5 или 10 минут). Можно также прикрутить кнопку "Обновить".

Новости в программе должны выводиться следующим образом (пример):

19.12.2013

10:48 - Заголовок новости (активная ссылка на источник) - Банк 1

10:45 - Заголовок новости (активная ссылка на источник) - Банк 2

10:40 - Заголовок новости (активная ссылка на источник) - Банк 3 и т.д.

Интересует цена вопроса. Жду предложений.

11 лет назад
decameron
Андрей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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