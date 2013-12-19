Блюда дня - это сервис бесплатной доставки блюд по специальным ценам. Сервис предоставляет каталог различных блюд от ресторанов. Основной идеей сервиса являются правила: • 1 ресторан – 1 блюдо. • Обязательная бесплатная доставка на ...
Простой парсер новостей
Нужна простая программа, которая бы парсила новости с сайтов банков. Выгрузка данных должна осуществляться двумя путями:
1) через rss-ленту
2) если на сайте банка нету рсс-ленты, то последние новости должны "подгружаться" из исходника (дата, время, тайтл)
Т.е. функционал программы такой:
1) Возможность добавления/удаления урлов на рсс-ленты сайтов или просто ссылок на рубрику с новостями.
2) Автоматическая проверка обновлений новостей с определнным интервалом (5 или 10 минут). Можно также прикрутить кнопку "Обновить".
Новости в программе должны выводиться следующим образом (пример):
19.12.2013
10:48 - Заголовок новости (активная ссылка на источник) - Банк 1
10:45 - Заголовок новости (активная ссылка на источник) - Банк 2
10:40 - Заголовок новости (активная ссылка на источник) - Банк 3 и т.д.
Интересует цена вопроса. Жду предложений.
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