Простой парсер новостей

Нужна простая программа, которая бы парсила новости с сайтов банков. Выгрузка данных должна осуществляться двумя путями:

1) через rss-ленту

2) если на сайте банка нету рсс-ленты, то последние новости должны "подгружаться" из исходника (дата, время, тайтл)

Т.е. функционал программы такой:

1) Возможность добавления/удаления урлов на рсс-ленты сайтов или просто ссылок на рубрику с новостями.

2) Автоматическая проверка обновлений новостей с определнным интервалом (5 или 10 минут). Можно также прикрутить кнопку "Обновить".

Новости в программе должны выводиться следующим образом (пример):

19.12.2013

10:48 - Заголовок новости (активная ссылка на источник) - Банк 1

10:45 - Заголовок новости (активная ссылка на источник) - Банк 2

10:40 - Заголовок новости (активная ссылка на источник) - Банк 3 и т.д.

Интересует цена вопроса. Жду предложений.