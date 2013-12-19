Доработка доски объявления

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок101 просмотр

Здравствуйте, уважаемые!

Ищу разработчика который поможет доработать CMS доски объявления на http://osclass.org/

На данный момент необходимо сделать ряд доработок. Более подробно в ЛС.

Спасибо за отклик!

11 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров