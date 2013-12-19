Доработка сайта на самописном движке

Сайт на самописном движке. Фреймворк Silex (мини Simphony). Достаточно высоконагруженный.

Сейчас меняем шаблон и добавляем новый функционал.

Весь сайт работает на AJAX, то есть, переход по страницам происходит без перезагрузки (как в ВК).

Что предстоит делать:

1. Сделать новый шаблон полностью работоспособным.

2. Разобраться в API флешь плеера Uppod, написать новую логику для плеера (Плеер работает через JS API) Подробнее http://uppod.ru/help/js/

3. Много прочих доработок, исправлений.

ТЗ имеется в Google Docs.

Нужен:

Человек хорошо знающий PHP, JS, MySQL, AJAX, HTML.