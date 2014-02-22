Доработка магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок156 просмотров

Необходимо внести ряд доработок в OpenCart (добавить форму обратной связи, изменить добавить слайдер в раздел "магазин", изменить расположение некоторых элементов).

Полный список замечаний вышлю по запросу. Прошу оставлять заявки исключительно исполнителям, имеющим достаточный опыт разработки на OpenCart.

Срок - сегодня и завтра

Opencart
11 лет назад
12047
Олег 
33 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Onik
34 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
2 дня
Отличный исполнитель. Работа была выполнена на высшем уровне. 10 из 10
Приятно было работать с данным заказчиком!

Заявки фрилансеров

Onik
34 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад