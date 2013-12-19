Разработать 3-5 приложений в социальных сетях

Необходимо разработать 3-5 приложений в следующих социальных сетях: facebook.com; vk.com; odnoklassniki.ru. (Для разделов – игры, стиль и жизнь, утилиты). Платформы - IFrame/Flash; PHP другое.

Идея и требуемый функционал приложений отправлю в личку. Срок реализации 1-2 месяца. Прошу вас предоставить в личку ваше портфолио и порядок цен. Какие дополнительные услуги могут быть предоставлены, например: продвижение приложения, поднятие в ТОПы?