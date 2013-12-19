Картинка под SWF

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Закрыт1 заявка126 просмотров

Возможно кто-то уже делал подобное.

На планшетах не проигрывается SWF - я знаю как-то можно организовать подложку в gif (достаточно статичную картинку), для тех у кого не работает FLASH.

Кто такое сможет реализовать?

11 лет назад
serjik77
Егор 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

userlond
Илья 
33 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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