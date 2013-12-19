Плагин для FF/Хром

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Реализация в виде плагина к Хрому и FF.

Поиск цитаты на конкретной странице и в документах google.

Есть некая база данных которая содержит цитаты и ссылки на источник.

Задача 1. Выделить кусок текста на странице записать в базу источник и цитату.

Задача 2. открыть сайт источник и выделить цитату. Проблема в google документах - у них свой интерфейс.

В идеале механизм следующий. я на любой странице инета (в том числе и на google docs) выделяю слово, или предложение или абзац - назовем это цитатой, и применяя команду (из плагина) шлю адрес и цитату в базу (неважно какую). Когда мне надо выделить цитату из базы на странице, я по команде открываю страницу и ищу там всю цитату, подсвечивая ее. Google docs это тоже страницы, но боюсь что там не работает команды поиска - там какие то свои.

Теперь обратная задача - мы хотим увидеть что это был за сайт и найти на нем цитату.

кликаем по ссылке, открывается страница с цитатой, и цитата должна подсветиться.

Кто готов реализовать, пишите сроки и цену.

11 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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