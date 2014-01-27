Поправить сайт CMS Drupal

Возможно кто-то уже делал подобное. На планшетах не проигрывается SWF - я знаю как-то можно организовать подложку в gif (достаточно статичную картинку), для тех у кого не работает FLASH. Кто ...
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