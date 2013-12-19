Jsp на готовый сервлет

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок86 просмотров

Нужно к готовому сервлету дописать jsp файл до этой субботы. Цена договорная. Среда netbeans. Файл приложу позже или вышлю на почту.

11 лет назад
Frostmind
Денис 
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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