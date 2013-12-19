Небольшие правки в верстку сайта и CMS. Язык PHP.
Jsp на готовый сервлет
Нужно к готовому сервлету дописать jsp файл до этой субботы. Цена договорная. Среда netbeans. Файл приложу позже или вышлю на почту.
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