Внести правки в самописную CMS.

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Завершен12 заявок169 просмотров

Небольшие правки в верстку сайта и CMS. Язык PHP.

PHP
11 лет назад
AntonW
Антон 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Lyodik
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
25 отзывов(-1)
11 лет назад
$40
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все в соответствии с ТЗ. Рекомендую!
Хороший заказчик. Оплатил работу своевременно, даже доплатил сверху за небольшую доработку.

Заявки фрилансеров

Lyodik
31 год
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
25 отзывов(-1)
11 лет назад

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