OpenCart плагин. Найти существующий/написать новый

Требуется найти существующий или написать новый плагин для оплаты картой. Требуется плагин в котором можно без труда добавлять свои поля, иконки и вставлять свой код. Тоесть нужно что бы я мог сам вставлять произвольный код, поля и прочее в страницу оплаты. Что бы можно было без труда пркручивать плагин к магазину на опенкарт. Поддержка ENG/DE языков - обязательно. На русском не предлагать.

Прошу написать цену.

Срок исполнения - 1 день