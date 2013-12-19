OpenCart плагин. Найти существующий/написать новый

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок99 просмотров

Требуется найти существующий или написать новый плагин для оплаты картой. Требуется плагин в котором можно без труда добавлять свои поля, иконки и вставлять свой код. Тоесть нужно что бы я мог сам вставлять произвольный код, поля и прочее в страницу оплаты. Что бы можно было без труда пркручивать плагин к магазину на опенкарт. Поддержка ENG/DE языков - обязательно. На русском не предлагать.

Прошу написать цену.

Срок исполнения - 1 день

Opencart
11 лет назад
mr_vendetta
Илья 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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