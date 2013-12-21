Здравствуйте, нужно вывести на главной страничке слайдер xиты. Он есть, но в нем нужно вручную вставлять товар. Сделать нужно чтобы он брал самые продаваемые товары и туда выставлял иx. 1 раз в неделю сделать зачистку ...
Доработать корзину.
http://demo.vseprokuhni.ru/component/virtuemart/cart?Itemid=0
joomla 2.5+virtuemart 2.0
необходимо доработать страницу оформления заказа, чтобы весь заказ можно было оформить на 1 странице
1) Вход (введите логин и пароль)
2) Адрес (адрес, город, телефон)
3) Товар (список покупок)
4) Выбор способа доставки (или автоматически, если он 1)
5) Выбор способа оплаты
6) Отправка заказа
Выбранный исполнитель
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