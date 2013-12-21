Доработать корзину.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки133 просмотра

http://demo.vseprokuhni.ru/component/virtuemart/cart?Itemid=0

joomla 2.5+virtuemart 2.0

необходимо доработать страницу оформления заказа, чтобы весь заказ можно было оформить на 1 странице

1) Вход (введите логин и пароль)

2) Адрес (адрес, город, телефон)

3) Товар (список покупок)

4) Выбор способа доставки (или автоматически, если он 1)

5) Выбор способа оплаты

6) Отправка заказа

Joomla
11 лет назад
fierija
Вера 
37 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Быстро. За адекватную стоимость. Качественно. Все возникшие вопросы поправил быстро. Приятно работать.
Сделка прошла успешно. Своевременная оплата и культурное общение. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

xwande
Виктор 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад