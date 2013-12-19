Вытащить кусок кода отвечающий за функцию (JS+CSS)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок172 просмотра

Здравствуйте.

Надо вытащить из кода (css+js) активный участок, отвечающий за функцию.

Ссылка на код и более подробная инструкция в файле.

Прошу сразу писать цену.

Благодарю и хорошего дня.

CSSJavaScript
11 лет назад
Granin
Влад 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров