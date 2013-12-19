Привет, Дорогой Коллега! Предлагаю твоему вниманию решение офигенной, и может быть даже сложной задачи. Необходимо сверстать, спрограммировать и выложить в сеть одностраничный сайт веб-студии. Ты получишь возможность не только ...
Web-Панель управления рекламными кампаниями,Java
На длительное и постоянное сотрудничество требуется опытный программист
Проект: "панель управлениям рекламными кампаниями"
Импорт данных в систему через файлы, почту, xml, etc. (Партнерки, директ, етс.)
Экспорт данных через XML-API, файлы, etc.
Визуализация данных - различные задачи по графическому представлению данных
Предпочтение по Backend: Java, любой сервер приложений на выбор; реляционная БД;
Frontend: любой, на котором был/есть опыт работы, например Jersey.
Работу можем начать с оплачиваемого тестового задания.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Надо вытащить из кода (css+js) активный участок, отвечающий за функцию. Ссылка на код и более подробная инструкция в файле. Прошу сразу писать цену. Благодарю и хорошего ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт11 лет назад
Есть иструкция по реализации приема карт на сайте (OpenCart) через API. Ввод данных производится на нашем ресурсе, и передается по XML(https), шлюзу, без редиректа. Необходимо реализовать платежный модуль. Указывайте цену и ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Нужно к готовому сервлету дописать jsp файл до этой субботы. Цена договорная. Среда netbeans. Файл приложу позже или вышлю на почту.Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Небольшие правки в верстку сайта и CMS. Язык PHP.Завершен11 лет назад
- $50
Требуется найти существующий или написать новый плагин для оплаты картой. Требуется плагин в котором можно без труда добавлять свои поля, иконки и вставлять свой код. Тоесть нужно что бы я мог сам вставлять произвольный код, ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо разработать 3-5 приложений в следующих социальных сетях: facebook.com; vk.com; odnoklassniki.ru. (Для разделов – игры, стиль и жизнь, утилиты). Платформы - IFrame/Flash; PHP другое. Идея и требуемый функционал приложений отправлю в личку. Срок реализации ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Поправить сайт CMS Drupal задание в приложение от вас сроки и бюджетЗавершен11 лет назад
Возможно кто-то уже делал подобное. На планшетах не проигрывается SWF - я знаю как-то можно организовать подложку в gif (достаточно статичную картинку), для тех у кого не работает FLASH. Кто ...Закрыт11 лет назад
Реализация в виде плагина к Хрому и FF. Поиск цитаты на конкретной странице и в документах google. Есть некая база данных которая содержит цитаты и ссылки на источник. Задача ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад