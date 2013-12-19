Web-Панель управления рекламными кампаниями,Java

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Закрыт4 заявки124 просмотра

На длительное и постоянное сотрудничество требуется опытный программист

Проект: "панель управлениям рекламными кампаниями"

Импорт данных в систему через файлы, почту, xml, etc. (Партнерки, директ, етс.)

Экспорт данных через XML-API, файлы, etc.

Визуализация данных - различные задачи по графическому представлению данных

Предпочтение по Backend: Java, любой сервер приложений на выбор; реляционная БД;

Frontend: любой, на котором был/есть опыт работы, например Jersey.

Работу можем начать с оплачиваемого тестового задания.

Java
11 лет назад
newbot
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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