Исправить блок описания товаров

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Закрыт3 заявки178 просмотров

http://www.gkey.com.ua

Есть ошибка. в блоке где"Описание", "Характеристики"...не работает ни одна из кнопок.

(например http://www.gkey.com.ua/catalog/product-details/77-podogrevateli-detskogo-pitaniya/2443-podogrevatel-dlya-detskogo-pitaniya-avent-0004-463467)

Нужно починить.

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Семён 
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sdaccent
Юрий 
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sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
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10 лет назад
11 лет назад