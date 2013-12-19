Имеется модель http://2service.ru/Building/BuildingView.htm - нужно в неё внести изменения согласно прикрепленному ТЗ. Все нужные файлы предоставлю. Срок: 2 дня. Оплата по завершению проекта. Пишите ...
Исправить блок описания товаров
Есть ошибка. в блоке где"Описание", "Характеристики"...не работает ни одна из кнопок.
(например http://www.gkey.com.ua/catalog/product-details/77-podogrevateli-detskogo-pitaniya/2443-podogrevatel-dlya-detskogo-pitaniya-avent-0004-463467)
Нужно починить.
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