Создать шаблон для Drupal7 и портфолио

Есть два сайта http://www.brandinstinct.com/blog/ (расположение меню http://www.artlebedev.ru/), (примеры во вложении) нужно:

на основе двух вариантов сделать один.

установить его на drupal7.

Установить и настроить drupal7.

Главная страница будет страницей "портфолио" (при нажатии на картинку, откроется страница с описанием). Вы так же должны предложить компонент для "портфолио" и установить его.

Использоваться должны только шрифты Tahoma и Verdana (первый тахома, если его у кого-то нет, то вердана). Сделать надо сегодня-завтра. Жду предложений (срок и цена).

Оплата только по факту или безопасная сделка.