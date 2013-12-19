Создать шаблон для Drupal7 и портфолио

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки170 просмотров

Есть два сайта http://www.brandinstinct.com/blog/ (расположение меню http://www.artlebedev.ru/), (примеры во вложении) нужно:

на основе двух вариантов сделать один.

установить его на drupal7.

Установить и настроить drupal7.

Главная страница будет страницей "портфолио" (при нажатии на картинку, откроется страница с описанием). Вы так же должны предложить компонент для "портфолио" и установить его.

Использоваться должны только шрифты Tahoma и Verdana (первый тахома, если его у кого-то нет, то вердана). Сделать надо сегодня-завтра. Жду предложений (срок и цена).

Оплата только по факту или безопасная сделка.

11 лет назад
codermen
Дмитрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров