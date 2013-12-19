Небольшие правки сайта на MODx

Правки вида

1. при отправке заявки должно проверяться поле "телефон" – там должна быть проверка на кол-ва цифр и выводиться сообщение, что нужно внести изменение, если кол-во цифр не верное

2. Поменять файл на сервере (маленькая png-шка)

3. Изменить дизайн окна заявки (добавить блоки с преимуществами, просто чуть верстки)

Изменения нужно внести на 2 одинаковых сайта (сайты реально абсолютно одинаковые)

Задачи не сложные, сделать нужно за сегодня.