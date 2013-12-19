Нужен калькулятор стоимости на joomla

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка174 просмотра

Нужен калькулятор стоимости на joomla универсальный, модулем, чтобы была возможность удобно заполнять, название, стоимость, категории. Скайп и цену, срочно, предоплат нет, по факту или безопастная сделка через сайт или вебмани

Joomla
11 лет назад
erot
47 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 отзывов(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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