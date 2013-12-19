Создание YML-файла для сайта

Доброго времени суток! Требуется для сайта на WP создать YML-файл с 41 позицией товара (названия, стоимость и т.п. предоставлю) и установить сам файл на CMS. Подробнее о YML - http://help.yandex.ru/webmaster/goods-prices/technical-requirements.xml

Оплата WMZ по факту выполнения, только с репутацией на ресурсе.

Космических цен исполнения не предлагать, пошаговая инструкция вся описана.