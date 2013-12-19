Нужно написать модуль который будет менять обычный ник на графический. В кабинете после Изменить аватар добавляется надпись "Изменить Графический ник" При нажатии открывается страница где пользователь может загрузить изображения которое в последущем будет отабражатся ...
Посадка сайта *PSD на WordPress!
Требуется срочно сделать сайт на WordPress
Что имеется:
Исходник дизайна PSD
ТЗ
и три дня на работу.
Стоимость: обсуждается!
Общаться будем по скайпу, в голосовом режиме!
После утверждения всех деталей проекта - приступаем к работе.
Предоплату не делаем - уже кинули 1 раз.
Как работаем: делаете сайта на локалке, компе - показываете - верстку, натяжку на движок - идет предоплата.
Дальше по накатанной. Сделали - оплатили - перенесли на домен.
Пишите - предложения принимаем 24 часа в сутки.
Просьба писать опытному программисту - студия, команда, не интересует!
Если честно - работы свободному человеку там на 1-2 дня.
Ждем Ваших предложений
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно убрать лишние шаги при оформлении заказа, редактировать поля заполненияВеб-программирование7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен скрипт для мониторинга игровых серверов серверы VALVE ip:port ответ от сервера должен быть Ники игроков какая карта Сразу указывайте цену и срокиЗакрыт11 лет назад
Программирование по сайту на фреймворках 2 задачи в приложение от вас сроки и бюджетЗакрыт11 лет назад
- $500
Разработка на google app engine и datastore Сайт(сервер статистики) имеет только две функции: - запись данных (POST со стороннего сервера); - вывод данных таблицей с возможностью фильтрации. ...Закрыт11 лет назад
- $2500
Ищу программиста, который соберет приложение под соц сети VK и ОК на html Логика, дизайн и верстка есть. Так же потребуется саппорт приложения. Присылайте примеры ваших работ. Указывайте цены ...Закрыт11 лет назад
- $25
Правки вида 1. при отправке заявки должно проверяться поле "телефон" – там должна быть проверка на кол-ва цифр и выводиться сообщение, что нужно внести изменение, если кол-во цифр не верное ...Закрыт11 лет назад
- $100
Нужен калькулятор стоимости на joomla универсальный, модулем, чтобы была возможность удобно заполнять, название, стоимость, категории. Скайп и цену, срочно, предоплат нет, по факту или безопастная сделка через сайт или вебманиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужна программа для сайта. Цель - сделать так, что бы прямоугольник (бак для воды) начерченный в изометрии с проставленными размерам (длина, ширина, высота), автоматически изменялся при вводе параметров, соответственно в масштабе (должен быть ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад