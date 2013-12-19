Посадка сайта *PSD на WordPress!

Требуется срочно сделать сайт на WordPress

Что имеется:

Исходник дизайна PSD

ТЗ

и три дня на работу.

Стоимость: обсуждается!

Общаться будем по скайпу, в голосовом режиме!

После утверждения всех деталей проекта - приступаем к работе.

Предоплату не делаем - уже кинули 1 раз.

Как работаем: делаете сайта на локалке, компе - показываете - верстку, натяжку на движок - идет предоплата.

Дальше по накатанной. Сделали - оплатили - перенесли на домен.

Пишите - предложения принимаем 24 часа в сутки.

Просьба писать опытному программисту - студия, команда, не интересует!

Если честно - работы свободному человеку там на 1-2 дня.

Ждем Ваших предложений