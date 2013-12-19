Настройка шагов "оформление заказа" на Opencart

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Закрыт7 заявок139 просмотров

Нужно убрать лишние шаги при оформлении заказа, редактировать поля заполнения

Opencart
11 лет назад
ganus
Сенев 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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