Доброго времени суток! Требуется для сайта на WP создать YML-файл с 41 позицией товара (названия, стоимость и т.п. предоставлю) и установить сам файл на CMS. Подробнее о YML - http://help.yandex.ru/webmaster/goods-prices/technical-requirements.xml Оплата WMZ по факту ...
Парсер интернет-магазина (импорт в 1с-Битрикс)
Здравствуйте.
Необходимо написать парсер интернет-магазина, далее полученные данные перевести в необходимый формат файла для импорта в интернет-магазин на 1с-Битрикс - пакет Бизнес.
Очень важно!!!
Опыт работы с 1с-Битрикс, необходим опыт импорта товаров стандартными средствами.
Опыт работы в написание парсеров - разумеется на хорошем уровне.
Подробное ТЗ отправляю ответившим на проект в ЛС.
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