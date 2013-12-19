Парсер интернет-магазина (импорт в 1с-Битрикс)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки118 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо написать парсер интернет-магазина, далее полученные данные перевести в необходимый формат файла для импорта в интернет-магазин на 1с-Битрикс - пакет Бизнес.

Очень важно!!!

Опыт работы с 1с-Битрикс, необходим опыт импорта товаров стандартными средствами.

Опыт работы в написание парсеров - разумеется на хорошем уровне.

Подробное ТЗ отправляю ответившим на проект в ЛС.

11 лет назад
Deloks
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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