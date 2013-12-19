Нужен парсер яндекс метрики

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка89 просмотров

Нужен парсер открытой яндекс метрики для сбора поисковых фраз. Скрипт должен сохранять поисковые фразы в текстовый файл с разделителем.

11 лет назад
smort
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров