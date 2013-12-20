Парсинг

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Закрыт4 заявки160 просмотров

нужно спарсить инфу - телефоны

http://kolesa.kz/uslugi/prokat-arenda/almaty/

http://kolesa.kz/uslugi/jevakuator/almaty/

нужны только телефоны с объявлений

11 лет назад
dimakz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров