Разработка калькулятора КАСКО (Api)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок172 просмотра

Разработка калькулятора КАСКО с использованием API как на сайте:

http://www.insuri.ru/kasko/

Калькулятор нужен для сайта на joomla 3.0, работать должен в обычной и мобильной версиях сайта.

Уже имеется некоторая структура из php файлов (архив прикреплен) и привязка по Api к одному домену — частично форма работает, но нужно довести до ума.

оплата через безопасную сделку.

Бюджет 5500–6000 руб.

JoomlaPHP
11 лет назад
puzz
55 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$183
2 дня
Работа выполнена, быстро и качественно. Ответственный исполнитель, всегда на связи) Рад буду обратиться в следующий раз.
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад