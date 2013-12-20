Программисты со знанием PHP и Kohana

Для поддержки уже существующих проектов и написания новых ищем программистов на Kohana Framework.

Основное требование ответственность и желание работать!

Для работы понадобятся знания php, sql, Kohana Framework и желательно ExtJs.

Не буду агитировать и расписывать прелести удаленной работы, раз Вы здесь то и сами всё знаете;)

Своевременная и стабильная оплата!

Заинтересованные в высокооплачиваемой и интересной работе – пишите в личку.

Направленность работ – интернет магазин. Объёмы работ очень значительные и разработчики будут загружены на ближайшие несколько лет.

Зарплата ранжируется от степени профессионализма

1500-2000 рос рублей в день.

Работа в команде.