Автоматизировать посты из сайта в вк

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Закрыт2 заявки100 просмотров

нужно чтобы все посты из сайта автоматом появлялись в вк и фб+ блоги

кто сможет? по чем 1 соцсеть и 1 блог?

11 лет назад
VKB
44 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров