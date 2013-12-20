Cрочно внести изменения в css wordpress-шаблона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок87 просмотров

Срочно! Требуется внести изменения в css в вордпресс-шаблоне.

Изменений немного, для специалиста по css работы минут на 15-20

Задание срочное, оплата по факту.

CSSWordPress
11 лет назад
7artGr
Егор 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$10
1 день
Оперативно, качественно и без лишних вопросов. Спасибо за сотрудничество!
Доволен сотрудничеством с Егором. Приятный в общении, мгновенная оплата.

Заявки фрилансеров

maximentuss
Максим 
34 года
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад