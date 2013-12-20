Настроить бизнес-процессы на Битрикс 24

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка92 просмотра

Добрый день, нужно настроить CRM Битрикс 24 для нормального использования, т.е создать несколько бизнес процессов

Процессы опишу разработчику.

11 лет назад
mna06
34 года
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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