Описание: Разработка Мобильное приложение на основание моего сайта. Как одноклассники и в контакте только чут по проще будет.

ТЗ.

мобильные приложения синхронизируются в( желательно реальном времени) с сайтом ( сайт построено на joomla 2.5)

Раздел.

Друзья- в раздел входит все что связен с друзьями на сайте(с возможностью общение между пользователями)

Новости- в раздел входит все категории

Объявление - входит, 3 раздел ( объявление, недвижимости, авто,)(с возможностью добавлением пользователями)

Работа- вакансии и разуме (с возможностью добавлением пользователями)

справочник по городу (с возможностью добавлением пользователями)

и поиск по предложением

оставляйте заявку указав цены сразу.