Разработка "Мобильное приложение"

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок102 просмотра

Описание: Разработка Мобильное приложение на основание моего сайта. Как одноклассники и в контакте только чут по проще будет.

ТЗ.

мобильные приложения синхронизируются в( желательно реальном времени) с сайтом ( сайт построено на joomla 2.5)

Раздел.

Друзья- в раздел входит все что связен с друзьями на сайте(с возможностью общение между пользователями)

Новости- в раздел входит все категории

Объявление - входит, 3 раздел ( объявление, недвижимости, авто,)(с возможностью добавлением пользователями)

Работа- вакансии и разуме (с возможностью добавлением пользователями)

справочник по городу (с возможностью добавлением пользователями)

и поиск по предложением

оставляйте заявку указав цены сразу.

Joomla
11 лет назад
odil
Одил 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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