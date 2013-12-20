Разработка калькулятора КАСКО с использованием API как на сайте: http://www.insuri.ru/kasko/ Калькулятор нужен для сайта на joomla 3.0, работать должен в обычной и мобильной версиях сайта. Уже имеется некоторая структура из php файлов ...
Разработка "Мобильное приложение"
Описание: Разработка Мобильное приложение на основание моего сайта. Как одноклассники и в контакте только чут по проще будет.
ТЗ.
мобильные приложения синхронизируются в( желательно реальном времени) с сайтом ( сайт построено на joomla 2.5)
Раздел.
Друзья- в раздел входит все что связен с друзьями на сайте(с возможностью общение между пользователями)
Новости- в раздел входит все категории
Объявление - входит, 3 раздел ( объявление, недвижимости, авто,)(с возможностью добавлением пользователями)
Работа- вакансии и разуме (с возможностью добавлением пользователями)
справочник по городу (с возможностью добавлением пользователями)
и поиск по предложением
оставляйте заявку указав цены сразу.
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