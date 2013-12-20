Регистрация доменных имен (API)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка91 просмотр

moniker.com

Необходима реализация взаимодействия с доменным регистратором moniker.com в плане регистрации доменных имен.

Документация по управлению услугами с помощью API:

- https://www.moniker.com/domainnames.jsp

- http://www.webhostingtalk.com/wiki/Moniker_API_Integration_Guide

Требования к sdk минимальны:

1) следовать стандарту PSR0 (namespace, autoload)

2) использовать exception в случае возникновения ошибочных ситуаций

11 лет назад
seodes
Юрий 
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров