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Доработка интернет-магазина на opencart
Есть интернет-магазин на opencart. Большая часть проекта реализована и работает, нужны корректировки, относящиеся к выводу на сайт, дальнейшее сопровождение проекта (доработки, изменения).
Работа срочная.
Задание по изменению вывода на сайт (эти изменения не затрагивают админ часть):
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вывод каталога товаров
сейчас:
2 уровня вложенности каталога
меняем на:
3 уровня вложенности каталога. на странице 1 уровня категории отображаются все дочерние для нее категории 2 и 3 уровня.
сейчас:
товары могут относиться только ко второму уровню. на странице первого уровня выводятся товары всех дочерних категорий
меняем на:
товары могут относиться к категориям любого уровня. на странице категории отображаются товары, относящиеся к данной категории плюс товары всех дочерних категорий
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страница товара
сейчас:
ниже названия отображается ссылка на категорию второго уровня, к которой относится товар
меняем на:
ниже названия отображается ссылка на категорию, к которой относится товар. если у категории есть родительские, то они отображаются через "/" до этой категории, ссылками не являются
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товар:
сейчас:
товар без категории отображается на сайте (например, находится поиском), на странице товара выводится php ошибка
меняем на:
товар, у которого не указана категория, не отображается на сайте.
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url проекта будет продемонстрирован кандидаду.
От исполнителя требуется: наличие положительных отзывов (можно на других фриланс сайтах), большой опыт работы с opencart, ответственность, готовность приступить к работе в ближайшее время.
По запросу кандидату предоставляется ссылка на профиль работодателя на другом сайте (5,5 лет, положительные отзывы).
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