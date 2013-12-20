Доработка интернет-магазина на opencart

Есть интернет-магазин на opencart. Большая часть проекта реализована и работает, нужны корректировки, относящиеся к выводу на сайт, дальнейшее сопровождение проекта (доработки, изменения).

Работа срочная.

Задание по изменению вывода на сайт (эти изменения не затрагивают админ часть):

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вывод каталога товаров

сейчас:

2 уровня вложенности каталога

меняем на:

3 уровня вложенности каталога. на странице 1 уровня категории отображаются все дочерние для нее категории 2 и 3 уровня.

сейчас:

товары могут относиться только ко второму уровню. на странице первого уровня выводятся товары всех дочерних категорий

меняем на:

товары могут относиться к категориям любого уровня. на странице категории отображаются товары, относящиеся к данной категории плюс товары всех дочерних категорий

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страница товара

сейчас:

ниже названия отображается ссылка на категорию второго уровня, к которой относится товар

меняем на:

ниже названия отображается ссылка на категорию, к которой относится товар. если у категории есть родительские, то они отображаются через "/" до этой категории, ссылками не являются

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товар:

сейчас:

товар без категории отображается на сайте (например, находится поиском), на странице товара выводится php ошибка

меняем на:

товар, у которого не указана категория, не отображается на сайте.

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url проекта будет продемонстрирован кандидаду.

От исполнителя требуется: наличие положительных отзывов (можно на других фриланс сайтах), большой опыт работы с opencart, ответственность, готовность приступить к работе в ближайшее время.

По запросу кандидату предоставляется ссылка на профиль работодателя на другом сайте (5,5 лет, положительные отзывы).