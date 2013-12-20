Сделать камбекер для интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки92 просмотра

Здравствуйте!

Есть интернет магазин на персташопе.

Нужна грамотная и аккуратная реализация камбекера.

Приступать сегодня к работе.

11 лет назад
zavodkalinin
Максим 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров