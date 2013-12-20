Обновление движка + доработки

Данный проект выставляется уже 3йраз. Все программеры просто сливались, не сделав ни одного (даже простейшего) пункта. При этом, у людей никто не висел над душой, раз в несколько дней просто задавался вопрос, на какой стадии работа. Надеюсь, всё же, найдётся человек ответственный, способный выполнить свои обещания, с которым мы будем сотрудничать долго.

Админка самописная, сделана на системе MVC.

На данный момент требуются доработки сайта (сайт полностью рабочий, фактически нужна модернизация) + обновление PHP, jQuery, Yaml, SQL.

Программер обязательно должен владеть: PHP, Javascript, Jquery, HTML, CSS, Mysql.

Хоть небольшое знание вёрстки обязательно. Ещё было бы круто если бы вы умели создавать простенькие дизайн - элементы (кнопка, линия, тень и т.п.).

Желаемый вариант сотрудничества:

ТЗ разбито на 4 этапа. За реализацию каждого этапа - 10 000 руб. На вскидку, приблизительно, временное деление таково 14-14-7-7 (т.е. на первый и второй этапы по 14 дней, на остальные два по 7). По завершении каждого этапа мы переводим вам деньги. Очерёдность этапов обязательна (1-2-3-4).

Требования к кандидату:

1. Ответственность, внимательность (Не пропадать! Если не выходите на связь в течении 2х дней (не отвечаете на письма или сообщения), соглашение расторгается).

2. Опыт программирования от 5 лет (это не принципиально, но желательно т.к. новичкам работать будет очень сложно, в итоге, у людей без опыта, всё может получиться через пень-колоду, на костылях, т.е. неудовлетворительно).

3. Умение разбираться в чужом коде, исправлять ошибки, вносить дополнения (Этот навык, как вы понимаете, крайне важен).

4. Умение работать в режиме Live (обсудил - сделал - показал - подправил - показал - перешел к следующему пункту). Опять же, желательно, но не обязательно…просто так работа идёт быстрее, намного быстрее.

Есть желание найти программиста для длительного сотрудничества (периодической поддержки данного проекта и других). Со временем, если сотрудничество будет продуктивным, можем взять вас в штат.

Через месяцев 6 нам понадобится интернет магазин и английская, испанская, немецкая версия сайта. Т.е. работы в перспективе много.

К посту прикреплён вордовский файл с разбиением на 4 этапа в котором вы найдёте инфу по доработкам.