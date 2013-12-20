Дописать скрипт (парсер) Запрос в БД

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Закрыт4 заявки127 просмотров

Есть парсер, нужно дописать.

Имеется запрос который получает ид новости из базы данных, доработать нужно сделать запрос который бы получал url новости из базы данных или каким то другим образом. Движок DLE

DLE
11 лет назад
vlad230186
Филатов 
33 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров