Добавить иконку в спрайт

Иконки и Пиксель-артЗавершен2 заявки152 просмотра
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нужно добавить иконку инстаграма (во вложении) в спрайт (во вложении) справа по аналогии с остальными, в ряд.

Принцип работы спрайта- в шапке сайта

allbiathlоn.cоm

Спрайт имитирует нажатие кнопки.

Просьба писать стоимость работы

10 лет назад
tenorishe
Сергей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Habs_ART
Хаблат 
30 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
70 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Все придирки были учтены)) Хороший исполнитель
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