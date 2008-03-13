Добрый день! Нужено 3 проекта для AllSubmitter 7.03 правильно составленные. 1000 названий/1000 описаний/1000 кратких описаний адреса сайтов в приложении в txt документе. Бюджет 15$
- Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Есть psd макет, надо сверстать для DLE 9.4 Бюджет не большой в пределах 30-35$, ну и сам макет не очень сложный. Скрины макета покажу заинтересованным в ЛС.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $50
Всем Привет! Нужен шаблон для DLE 9.4 на тему ГДЗ (Готовые домашние задания) Нужно что бы шаблон был малость не стандартный, что бы не как все шаблоны в 2-3 колонки. Ваши предложения выслушаю. Спасибо!Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Добрый день! Нужно собрать популярные ключевые слова по тематике "знакомства". Нужно примерно 1000 ключевиков.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется создать скрипт на подобие Multi-UP.com Суть: пользователь закачивает файл к нам на сайт, а мы его автоматом перекачиваем на 4-5 файлообменников: vip-file.com, depositfiles.com, letitbit.net,uploadbox.com Файлообменники скриптов не дают.... надо самому создать скрипт "бот", который бы загружал ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Всем Привет! Вообщем нужен такой срипт. Закачивание файлов на обменники по логином и паролем. Функционал: 1. Закачка файла с компьютера 2. Закачка файла по удаленному адресу, тоесть вставляем сслку на файл и он закачивает на те обменники которые выбираем галочками. ...Закрыт15 лет назад
Всем привет! Нужен шаблон для движка DLE тема Новостной сайт. Это будет сателит поэтому графики много ненадо нужен простой шаблончик. Пишите в асю 3115758 дя подробностей.Завершен15 лет назад
- $50
Всем Привет! Нужно срочно решить проблемму сайта на движке dle. Подробности в личке.Завершен15 лет назад
- $180
Всем добрый День! Нужно создать скрипт сайта по функциональности схожий с сайтом http://www.serialplanet.ru Что бы присутсвовал антилич ссылок на фильмы. Если буут вопросы пишите в асю 7807575 Расмотрю все предложения.Закрыт15 лет назад
- $25
Всем Привет! Нужно установить Firebird - бесплатная система управления базами данных с открытым кодом. Подробнее о данной системе можно найти тут - http://www.ibase.ru/firebird.htm а дополнение к freebsd - http://www.ibase.ru/devinfo/freebsd.txt Помогите установить данное ПО. Пишите предложения тут или что бы ...Настройка сервера/ПО1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Привет Всем! Кто хочет заработать прошу писать в личку. Нужно за 5 дней запостить 300-400 новостей на движок ДЛЕ Можете со своими ссылками на летитбит или другой обменник. Плачу от 40 до 50 баксов за 350 новостей. Подробнее по ...Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $15
Всем Привет! Нужно изменить цветовую гамму и шапку для шаблона на движок DataLife. Работы немного. Нужно срочно.HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Всем Привет! Нужен скрипт или программка для постинга новостей на движки DataLife. Есть сови сайты которые хотело бы пополнять таким образом, но нужно что бы не только свои можно было бы пополнять. Нужно что бы можно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Есть сервер, на котором стоит апач, фтп, sql и т.д. Стоит панель управлнеия ISP Manager Lite Нужно нормально настроить сервервак, доставить нужные библитеки. Все вопросы в ICQ - 7807575Настройка сервера/ПО8 заявокЗакрыт16 лет назад
Всем Привет! Нужен Рип шаблона для ДЛЕ. Ссылку на сайт с которого надо рипнуть шаблон дам по аське 7807575.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Всем Привет! Незнаю можно ли сделать ли это, но может кто-то и сможет. Вообщем есть несколько сайтов на движках DataLife. Так вот хотелось бы небольшой скрип который можно было поставить на любой хостинг и что бы с ...Закрыт16 лет назад
- $50
Нужен шаблон для ДЛЕ 5.7 на видео тематику. На сайте расположены фильмы для КПК.Завершен17 лет назад
- $30
Имеется шаблон DLE. Надо изменить его цветовую гамму и нарисовать лого. Подробно раскажу по ICQ - 7807575.Завершен17 лет назад
- $200
Нужно изготовить шаблон (дизайн) для движка DLEE 5.3 с ипользованием Java или php. Сразу скажу что нужны будут выезжающие меню и некоторые другие моменты. За побробностями прошу в асю 122590905 или на мыло [email protected]Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужна и нтеграция этих движков. Уже два раза заказывал - сделали. Но не устраивыает. Деньги платил уже имею два варианта этих интеграций, но не то. Нужно сделать интеграцию и конвертр пользователей с ранца в форум. Надо сделать так ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт17 лет назад