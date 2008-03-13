s2p

Иван Кононенко s2p

 
41 годРоссия/Краснодар
18 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Сверстать для Dle 9.4

    $50

    Есть psd макет, надо сверстать для DLE 9.4 Бюджет не большой в пределах 30-35$, ну и сам макет не очень сложный. Скрины макета покажу заинтересованным в ЛС.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Шаблон для DLE

    $50

    Всем Привет! Нужен шаблон для DLE 9.4 на тему ГДЗ (Готовые домашние задания) Нужно что бы шаблон был малость не стандартный, что бы не как все шаблоны в 2-3 колонки. Ваши предложения выслушаю. Спасибо!

    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Аналог скрипта Multi-UP.com

    $100

    Требуется создать скрипт на подобие Multi-UP.com Суть: пользователь закачивает файл к нам на сайт, а мы его автоматом перекачиваем на 4-5 файлообменников: vip-file.com, depositfiles.com, letitbit.net,uploadbox.com Файлообменники скриптов не дают.... надо самому создать скрипт "бот", который бы загружал ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Скрипт закачки на файлообменники

    $50

    Всем Привет! Вообщем нужен такой срипт. Закачивание файлов на обменники по логином и паролем. Функционал: 1. Закачка файла с компьютера 2. Закачка файла по удаленному адресу, тоесть вставляем сслку на файл и он закачивает на те обменники которые выбираем галочками. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен шаблончик DLE для сателита

    Всем привет! Нужен шаблон для движка DLE тема Новостной сайт. Это будет сателит поэтому графики много ненадо нужен простой шаблончик. Пишите в асю 3115758 дя подробностей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Создать скрипт сайта

    $180

    Всем добрый День! Нужно создать скрипт сайта по функциональности схожий с сайтом http://www.serialplanet.ru Что бы присутсвовал антилич ссылок на фильмы. Если буут вопросы пишите в асю 7807575 Расмотрю все предложения.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Установка ПО на FreeBSD 6.2

    $25

    Всем Привет! Нужно установить Firebird - бесплатная система управления базами данных с открытым кодом. Подробнее о данной системе можно найти тут - http://www.ibase.ru/firebird.htm а дополнение к freebsd - http://www.ibase.ru/devinfo/freebsd.txt Помогите установить данное ПО. Пишите предложения тут или что бы ...

    FreeBSD
    Настройка сервера/ПО1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен работник на срочное пополнение сайта

    $50

    Привет Всем! Кто хочет заработать прошу писать в личку. Нужно за 5 дней запостить 300-400 новостей на движок ДЛЕ Можете со своими ссылками на летитбит или другой обменник. Плачу от 40 до 50 баксов за 350 новостей. Подробнее по ...

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нормальный постинг новостей на движки DataLife 6.*

    $50

    Всем Привет! Нужен скрипт или программка для постинга новостей на движки DataLife. Есть сови сайты которые хотело бы пополнять таким образом, но нужно что бы не только свои можно было бы пополнять. Нужно что бы можно ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Настройка сервера

    Есть сервер, на котором стоит апач, фтп, sql и т.д. Стоит панель управлнеия ISP Manager Lite Нужно нормально настроить сервервак, доставить нужные библитеки. Все вопросы в ICQ - 7807575

    Настройка сервера/ПО8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Скрипт добавления новостей DataLife

    $50

    Всем Привет! Незнаю можно ли сделать ли это, но может кто-то и сможет. Вообщем есть несколько сайтов на движках DataLife. Так вот хотелось бы небольшой скрип который можно было поставить на любой хостинг и что бы с ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно изготовить шаблон для DLE 5.3

    $200

    Нужно изготовить шаблон (дизайн) для движка DLEE 5.3 с ипользованием Java или php. Сразу скажу что нужны будут выезжающие меню и некоторые другие моменты. За побробностями прошу в асю 122590905 или на мыло [email protected]

    PHP
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Интеграция RunCms 1.3a с форумом IPB 2.1.7

    $50

    Нужна и нтеграция этих движков. Уже два раза заказывал - сделали. Но не устраивыает. Деньги платил уже имею два варианта этих интеграций, но не то. Нужно сделать интеграцию и конвертр пользователей с ранца в форум. Надо сделать так ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад
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Отзывы фрилансеров
majestic
Денис 
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработка движка RunCms 1.3a и IPB 2.1.5
+
Все Супер! Молодец! Сделал все что было в ТЗ. Приятно иметь дело с такими людьми.
Ответный отзыв
FanDes
Илья 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
15 лет назад
Нужен шаблончик DLE для сателита
Отличный заказчик,просто приятно работать с таким человеком!
Приятный в общении. Сделал шаблон за 1.5 часа. Рекомендую.
Ответный отзыв
VipiCreator
Сергей 
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
11 отзывов(-1)
$20
10 баллов
15 лет назад
Срочно, нужна помощь в исправлении DLE
Хороший заказчик и приятный человек. Чётко знает что ему нужно, проблем с оплатой не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень быстро все поправил, за что огромное спасибо. Рекомендую. Очень вежлив в общении и главное сказал - сделал. Супер.
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webserge
Сергей 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
16 лет назад
Установка ПО на FreeBSD 6.2
С заказчиком приятно работать. Четкие условия, своевременная оплата.
Человек очень понравился в общении. Сделал работу очень быстро. Огромное спасибо!
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kocha363
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
38 отзывов(-2)
$15
10 баллов
16 лет назад
Изменение цветов и шапки в шаблоне для DataLife
Честный работодатель! Строгий. а так все отлично, трудностей не возникло. рад был сотрудничать.
Приятно работать с этим фрилансером :) Прислушиваеться ковсем пожеланиям. Вобщем советую работать с ним.
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