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Установка ПО на FreeBSD 6.2
Всем Привет! Нужно установить Firebird - бесплатная система управления базами данных с открытым кодом.
Подробнее о данной системе можно найти тут - http://www.ibase.ru/firebird.htm
а дополнение к freebsd - http://www.ibase.ru/devinfo/freebsd.txt
Помогите установить данное ПО.
Пишите предложения тут или что бы оперативно связаться со мной пишите в аську 7807575
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