Установка ПО на FreeBSD 6.2

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен1 заявка133 просмотра

Всем Привет! Нужно установить Firebird - бесплатная система управления базами данных с открытым кодом.

Подробнее о данной системе можно найти тут - http://www.ibase.ru/firebird.htm

а дополнение к freebsd - http://www.ibase.ru/devinfo/freebsd.txt

Помогите установить данное ПО.

Пишите предложения тут или что бы оперативно связаться со мной пишите в аську 7807575

17 лет назад
s2p
43 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$20
1 день
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webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад