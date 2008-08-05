Нужно установить и настроить MS Project2003 SERVER

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен3 заявки249 просмотров

Г Киев Срочно Пишите в аську или на мыло

17 лет назад
DEMON_UA
Dima Dimass 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

myjob
56 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$400
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

myjob
56 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад