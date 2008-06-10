Есть такая проблема (для меня, но уверен не для вас). В программе MS Publisher создал сайт-визитку. Просьтенький, но такой и нужен пока. Есть хостинг и доменное имя. Проблема заключается в том, что не могу разместить ...
Нужно установить скрипт прокси-сервера на VDS
Здравствуйте.
Нужно установить скрипт прокси-сервера (Squid или аналог) на VDS (firstvds.ru), и настроить его.
Нужен доступ к проксе с авторизацией, работа по 80-му порту, анонимность, возможность скачивать с файлообменников (с рапиды например).
Желательны еще несколько моментов, обговорю с исполнителем.
Выбор исполнинеля по приоритету: стоимость, отзывы/портфолио.
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