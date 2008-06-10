Нужно установить скрипт прокси-сервера на VDS

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен6 заявок180 просмотров

Здравствуйте.

Нужно установить скрипт прокси-сервера (Squid или аналог) на VDS (firstvds.ru), и настроить его.

Нужен доступ к проксе с авторизацией, работа по 80-му порту, анонимность, возможность скачивать с файлообменников (с рапиды например).

Желательны еще несколько моментов, обговорю с исполнителем.

Выбор исполнинеля по приоритету: стоимость, отзывы/портфолио.

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17 лет назад
vgavran
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад
$20
Работа выполнена быстро и профессионально, учтены все пожелания. Приятно было сотрудничать, буду обращаться еще.
Приятно работать с заказчиков. Задачу ставит четко, ничего лишнего по ходу выполения работы не добавляется, оплачивае своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

webserge
Сергей 
43 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 лет назад

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