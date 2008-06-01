Установить скрипт

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт3 заявки167 просмотров

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17 лет назад
un-style
42 года
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Выбранный исполнитель

mr_freelance
Фриланс 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-3)
17 лет назад
$250
Пока нечего сказать, пропал, работу не закончил, на сайт видно выходит, не любим безответственных.
Хороший заказчик: грамотная постановка задачи, своевременная оплата. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

mr_freelance
Фриланс 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва(-3)
17 лет назад

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